Каратисты из Люберец стали призерами всероссийского турнира по киокусинкай

Мероприятие «Большое противостояние» прошло в Московском центре боевых искусств и объединило 1200 участников. Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва внесли в копилку команды четыре медали.

Серебряным призером турнира стал Вадим Колосов, который также выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Бронзовыми призерами стали Надежда Кувшинова, Святослав Порунов и Артем Каныгин.

Кроме того, в Рузе завершились первенство и чемпионат Центрального федерального округа по киокусинкай, где приняли участие 515 спортсменов.

Люберецкие каратисты завоевали еще две бронзовые награды: Иван Гавриленко стал третьим среди юношей 12–13 лет в весовой категории до 35 килограммов, а Мария Букотина заняла третье место среди женщин в категории свыше 60 килограммов.

Спортсменов подготовили тренеры Михаил Лачихин, Римма Артемова и Виталий Вартанов.