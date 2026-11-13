В спортивном зале школы № 9 в Серпухове прошел мастер-класс по волейболу. Провела его тренер-преподаватель спортивной школы «Русский медведь» Вера Долгова.

Занятие состоялось благодаря проекту «Волейсфера». Вера Долгова показала школьникам правильную стойку, прием мяча, точную передачу и подачу. Ребята не только слушали теорию, но и сразу пробовали все на практике, учились чувствовать мяч и работать в команде.

Важный итог встречи — школам передали профессиональные волейбольные мячи «Волар». Теперь на уроках физкультуры и школьных тренировках ребята смогут отрабатывать элементы так, как это делают спортсмены в секциях.

«Волейсфера» — совместный проект Российского спортивного фонда и Всероссийской федерации волейбола. Он делает спорт доступнее и ближе к детям. Такие мастер-классы показывают, как важно соединять опыт профессионалов и школьные площадки.