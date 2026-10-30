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    Спасатели «Мособлпожспаса» взяли третье место на соревнованиях «Вертикальный вызов»

    Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

    Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» заняли третье место в ежегодных областных состязаниях среди пожарных и спасателей «Вертикальный вызов» по скоростному подъему в высотном здании. Об этом сообщило ГКУ МО «Мособлпожспас».

    Соревнования прошли в подмосковном Красногорске. В них приняли участие 102 специалиста — команды Главного управления МЧС России по Московской области, ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России», ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России», ФГКУ «Специальное управление ФПС № 100 МЧС России», ГКУ МО «Мособлпожспас» и ГК «Завидово» ФСО России.

    В составе сборной территориального управления № 1 из шести человек была старшая смены ПСЧ-227 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александра Чивилева.

    Второе место занял 19-й пожарно-спасательный отряд, первое — сотрудники специального управления ФПС № 100.

    Победителей и призеров наградили денежными сертификатами, медалями, дипломами и благодарственными письмами.

    «Соревнования, подобные „Вертикальному вызову“, позволяют проверить выносливость и отработать навыки подъема на верхние этажи высотных зданий, что критически важно для успешной работы в условиях чрезвычайных ситуаций», — рассказал заместитель начальника территориального управления № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Грачев.

    По его словам, специалистам нужно было за минимальное время в экипировке пожарного с включением в дыхательные аппараты на сжатом воздухе подняться по маршевой лестнице на 39-й этаж многоквартирного дома.

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