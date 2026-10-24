Замминистра благоустройства Подмосковья проверил готовность Можайска к зиме

23 октября с рабочей поездкой округ посетил заместитель министра благоустройства Московской области Станислав Самойлов. Ключевой площадкой для инспекции стал парк культуры, отдыха и спорта «Ривьера».

Вместе со Станиславом Самойловым объекты проверили директор парка «Ривьера» Александр Калинин и заместитель директора «Единого дорожно-транспортного центра» Павел Иванов.

Главной целью визита стала проверка оснащенности и практической подготовки территории к холодам. Станислав Самойлов пообщался с сотрудниками парка и оценил готовность сил и средств.

На сегодняшний день штат парка укомплектован и насчитывает 22 сотрудника отдела благоустройства. Все они обеспечены зимней униформой и ручным уборочным инвентарем — в наличии 46 единиц. Для масштабных работ и оперативной расчистки дорожек и аллей в распоряжении команды находится 11 единиц механизированной уборочной техники.

Станислав Самойлов отметил слаженность работы служб и подчеркнул, что комфорт жителей и гостей округа во время зимних прогулок является приоритетной задачей.

Дополнительно участники встречи посетили офис подрядной организации, отвечающей за содержание уличного освещения. Специалисты в режиме реального времени отслеживают и передают в работу заявки, связанные с отсутствием освещения на муниципальных линиях. Старосты и сотрудники территориальных отделов принимают заявки от жителей и оперативно передают их в работу.

На балансе округа находится 11 000 светильников, общая протяженность линий освещения составляет около 571,4 километра. Проверка подтвердила, что системы мониторинга работают корректно, а аварийные службы готовы к оперативному реагированию в зимний период.