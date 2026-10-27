Седьмой индустриальный парк запустили в Балашихе

В Балашихе официально открыли первую очередь одноименного индустриального парка девелопера «Параметр». В церемонии запуска приняли участие представители законодательной и исполнительной власти региона, сообщили в пресс-службе Московской областной думы.

Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов охарактеризовал проект как стратегически важный не только для муниципалитета, но и для всей области, поскольку он формирует новую точку экономического роста и обеспечивает бизнес современной инфраструктурой.

Индустриальные парки в Балашихе развивают девять лет. Вместе с новым в округе уже семь индустриальных парков. И работа продолжается: проектируются и строятся вторые очереди парков «Балашиха» и «Милованова», «М12 Руднево», «Третьяков» и «Мамонтов».

Площадь первой очереди составляет почти 30 тысяч квадратных метров. Резиденты могут начать работать сразу после переезда, так как помещения предоставляют с финишной отделкой.

В рамках ознакомительного визита участники мероприятия осмотрели территорию комплекса. На текущий момент коммерческая реализация площадей превысила 75-процентный порог. Более половины всех занятых помещений занимают производственные предприятия, что свидетельствует о высоком промышленном потенциале локации.

Также среди резидентов представлены крупные игроки из сфер логистики и розничной торговли. Кроме того, около восьми тысяч квадратных метров были выкуплены инвесторами специально для последующей сдачи в аренду, что подтверждает высокую ликвидность проекта.

Расположение в непосредственной близости от МКАД и наличие остановок общественного транспорта в шаговой доступности создают идеальные условия для бизнеса.

«Это дает резидентам эффективную логистику, а сотрудникам — комфортный доступ», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Глава городского округа Балашиха Сергей Лукичев в свою очередь акцентировал внимание на социальном эффекте от подобных инвестиций.