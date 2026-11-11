Дзюдоисты из Раменского округа стали призерами межрегионального фестиваля

Соревнования прошли в Рязани 7–8 ноября. Спортсмены из разных регионов собрались в школе олимпийского резерва «Академия единоборств» и показали свое мастерство.

Межрегиональный фестиваль дзюдо объединил более 500 юных участников. Спортивную школу «Авангард» представляли воспитанники тренера-преподавателя Валерия Муравского.

По итогам соревнований серебряную награду в своей весовой категории выиграл Тимур Ялама, а Тимур Мурадов провел четыре непростых поединка и стал бронзовым призером. Арслан Ахуньянов выступил в двух встречах. Хотя спортсмену не удалось завоевать медали, он получил хороший соревновательный опыт.

«Спортсмены много вложили труда в тренировки, на фестивале проявили силу характера и стремление к победе. Они большие молодцы, я верю, что впереди у них новые достижения», — отметил Валерий Муравский.

Фестиваль дзюдо провели в Рязани уже в восьмой раз, он традиционно собрал сильнейших юных борцов из регионов.