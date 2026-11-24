Около 700 семейных пар выбрали партнерские роды в Видновском перинатальном центре с начала года. В целом более 20% будущих мам решили разделить момент появления ребенка на свет с мужьями. Об этом сообщилои в региональном Минздраве.

По словам заведующей родовым блоком Наталии Ермаковой, будущие отцы помогают следить за обстановкой в родильном зале и при необходимости приглашают медработников. Кроме того, их присутствие дает женщинам эмоциональную поддержку.

Чтобы присутствовать на родах, будущему отцу необходимо подать заявление заместителям главного врача перинатального центра. Также потребуется сделать флюорографию и сдать бактериальный посев из носа на патогенный стафилококк. Результат последнего анализа действителен в течение трех недель. В день родов в приемном отделении нужно пройти экспресс-тест на COVID-19.

Подготовиться к партнерским родам можно на занятиях в Школе пап. Их проводят в Видновском перинатальном центре раз в месяц по субботам.