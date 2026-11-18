За заслуженную награду педагогу вручили на V Международной научно-практической конференции. Кроме того, она стала спикером этого научного форума. На секции «Социальная практика. Воспитание детей и молодежи» Орешина представила доклад на тему «Социальные практики, направленные на гармонизацию межэтнических отношений».

Елена Орешина работает в школе № 33 уже 8 лет. За это время она приняла участие в различных конкурсах профессионального мастерства. Под руководством педагога в школе был организован музейный уголок, посвященный космонавтике. За волонтерскую работу она награждена медалью «За помощь фронту».