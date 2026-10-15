Сборная Подмосковья победила на «Кубке Мужества» в ЦФО

Сборная Московской области заняла первое общекомандное место на межрегиональном инклюзивном физкультурном фестивале среди ветеранов боевых действий «Кубок Мужества» по Центральному федеральному округу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире приняли участие порядка 190 спортсменов из 16 субъектов ЦФО. Больше всего наград спортсмены региона завоевали в пауэрлифтинге, где представители Московской области заняли первые места в четырех из пяти весовых категорий.

Золотые медали в пауэрлифтинге завоевали Иван Редлер, Александр Петропавловский, Роман Гомыляев и Аракел Саносян. Иван Редлер также стал победителем в адаптивно-гиревом спорте и завоевал серебряную медаль в метании ножа, став абсолютным лидером турнира по количеству наград.

В спортивном метании ножа золотые медали завоевали Андрей Фомин и Петр Белоусов. В демонстрационных дисциплинах Иван Редлер занял первое место в адаптивно-гиревом спорте. В шахматах золотую медаль завоевал Алексей Старовойтов.

Серебряные медали завоевали Александр Петропавловский и Виктор Стейскал. Бронзовые медали завоевали Вячеслав Графкин и Борис Шевченко в пауэрлифтинге, Иван Монц в адаптивно-гиревом спорте, Игорь Журавлев, Андрей Парфенов и Леонид Соболев в метании ножа, Денис Кривошеенко, Эдуард Гудиев, Александр Худобкин, Вячеслав Анохин.

«Кубок Мужества» — крупный спортивный фестиваль среди ветеранов боевых действий. Соревнования направлены на поддержку героев, развитие ветеранского спорта и укрепление духа единства и мужества. Соревнования, посвященные памяти Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова, проходили с 9 по 11 октября 2026 года на базе отдыха «Изумруд» в деревне Грибовка Калужской области.

Фестиваль «Кубок Мужества» прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».