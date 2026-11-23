В «Россети Московский регион» ввели режим повышенной готовности из-за прогнозируемых сильного снега, метели и усиления ветра до 17 м/с. Об этом сообщила компания.

К ликвидации возможных технологических нарушений, вызванных непогодой, готовы 303 бригады: 1 198 специалистов и 364 единицы спецтехники. При необходимости для временного электроснабжения потребителей могут задействовать 185 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 72 МВт.

В компании ведут непрерывное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра, а также постоянный мониторинг погодных условий.

Сообщить о нарушениях электроснабжения или повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220).