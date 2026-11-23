В Московской области на обеспечение жителей льготными лекарствами в 2027 году планируют выделить более 33 миллиардов рублей. Сейчас право на такую поддержку имеют свыше 810 тысяч человек, сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«И это количество ежегодно увеличивается, а в перечни льготных лекарств включаются новые препараты. Поэтому, формируя бюджет на 2027 год, на эти цели мы планируем значительные средства — более 33 миллиардов рублей», — сказал депутат.

В Подмосковье рецепты на льготные препараты оформляют в электронном виде. Получить или продлить такой рецепт можно дистанционно, во время телемедицинской консультации. Запись доступна на региональном портале «Здоровье», через инфомат в поликлинике или по номеру 122.

О необходимости продления рецепта пациентам напоминает голосовой помощник Светлана на основе искусственного интеллекта. Робот звонит с номера +7 (498) 602-31-35 и предлагает записаться на онлайн-консультацию.

Информация о назначенных препаратах хранится в личном кабинете пациента на портале «Здоровье». Получить лекарства по льготным рецептам можно в аптеках государственной сети «Мособлмедсервис».