Воробьев: реконструкцию спорткомплекса «Старт» в Реутове завершат в 2027 году

Реконструкция спорткомплекса «Старт» в Реутове подходит к концую. После обновления здесь откроется Академия вратарского мастерства Игоря Акинфеева. Начать работу на новой площадке планируют в начале мая 2027 года, сообщили в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева .

На стадионе обустраивают футбольное поле размером 110 на 72 метра с искусственным покрытием, подогревом и современным освещением. Рядом появятся зоны для тренировок вратарей, беговые дорожки, информационное табло и трибуны под навесом на тысячу зрителей.

Академия «А35» работает в Реутове уже шесть лет. Подготовка спортсменов проходит по методикам Вячеслава Чанова — бывшего советского вратаря и тренера, который работал с известными голкиперами.

Сейчас в академии занимаются более 90 детей. Тренировки проводят пять специалистов с лицензиями УЕФА и опытом работы с профессиональными и юношескими командами.

«Наша задача — чтобы в каждом городе были современные стадионы. Это и новое покрытие, и поле с подогревом, и, конечно, самое главное — специалисты», — отметил Воробьев.

После возвращения на стадион «Старт» академия сможет принять до 500 детей и подростков. Для 150 из них предусмотрят бюджетные места.