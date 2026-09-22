Автобусные остановки отремонтировали еще в 11 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора за неделю привели в нормативное состояние остановочные павильоны на региональных дорогах в 11 округах Московской области. Работы выполнили в рамках летнего содержания дорожной сети, сообщили в региональном Минтрансе.

Ремонт прошел на проспекте Мира во Фрязине, Октябрьской улице в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, Придорожной улице в Ступине, а также на проспекте Ленина и Красной улице в Подольске.

Остановочные пункты также привели в порядок в семи небольших населенных пунктах региона. Работы прошли на улице Ленина в селе Кудиново Богородского округа, Железнодорожной улице в селе Жаворонки Одинцовского округа, а также на дорогах в поселке городского типа Загорянский городского округа Щелково.

Кроме того, специалисты отремонтировали остановки в деревне Поярково городского округа Химки, поселке Запрудный городского округа Коломна, деревне Захарково городского округа Красногорск и селе Домодедово городского округа Домодедово.

Актуальная информация о состоянии дорог и работе транспорта в Московской области публикуется в официальном канале Минтранса Подмосковья в «Максе».