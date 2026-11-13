Капитальный ремонт поликлиники № 1 проверили в Воскресенске

Депутаты и сторонники партии «Единая Россия» вместе с жителями округа провели инспекцию ремонта медицинского учреждения. Работы в пятиэтажном здании общей площадью 6911,4 квадратных метра ведутся с апреля 2025 года.

В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» участники оценили ход работ на объекте и пообщались с подрядчиком.

«На данный момент полностью завершены демонтажные работы, восстановлены плиты перекрытий, усилены дверные проемы, установлены металлоконструкции. Сейчас идет монтаж системы отопления, для обеспечения тепла в здании и продолжения работ в зимний период завезены тепловентеляторы», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.

«Важно, чтобы ремонт поликлиники был не только масштабным, но и качественным. Мы следим за ходом работ и взаимодействуем с жителями, чтобы после завершения ремонта медицинская помощь стала комфортнее и для пациентов, и для сотрудников», — подчеркнул координатор проекта «Здоровое будущее» Максим Дорошкевич.

«Единая Россия» продолжает поддерживать инициативы, направленные на улучшение жизни жителей Подмосковья, а Народная программа служит платформой для реализации значимых проектов.

Вовлеченность общественности и местных властей в контроль за ходом работ обеспечивает прозрачность и эффективность процесса.