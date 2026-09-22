Отделение медицинской реабилитации открыли в больнице в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадской больнице открылось новое отделение медицинской реабилитации. Оно будет работать на базе Елизаветинской больницы в Хотькове, рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Отделение рассчитано на 20 коек и специализируется на восстановлении людей после сердечно-сосудистых заболеваний. Первые пациенты уже поступили для прохождения курса, который включает наращивание физической активности и коррекцию образа жизни под контролем кардиолога.

«В Московской области выстроена система комплексной медицинской реабилитации после перенесенных заболеваний. Помощь пациенты могут получать на разных этапах — в поликлиниках, а также дневных и круглосуточных стационарах. Программа восстановления разрабатывается индивидуально для каждого пациента», — рассказал Максим Забелин.

Для занятий установили современное оборудование: беговые дорожки, велотренажеры, аппараты для механотерапии и эрготерапии, а также оборудовали зал лечебной физкультуры.

«Маршрутизация пациентов будет производиться по двум потокам: по линии амбулаторного звена, а также через стационар. Показания для направления определяются исходя из тяжести состояния пациента. Наше отделение занимается вторым этапом реабилитации — сюда будут поступать пациенты, которые пока не могут проходить восстановление в условиях дневного стационара или самостоятельно», — подчеркнул главный врач больницы Олег Дмитриев.

В дальнейшем отделение будет принимать пациентов после перенесенных пульмонологических заболеваний. Позже планируется расширить спектр оказания медицинской помощи.

Реабилитацию проводят бесплатно по полису ОМС при наличии направления от лечащего врача.