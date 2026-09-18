Голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму началось в Воскресенске

В Подмосковье открылись более 3900 участковых избирательных комиссий, голосование проходит с 18 по 20 сентября. В округе работают 85 участковых избирательных комиссий.

За ходом выборов депутатов Государственной думы и Московской областной Думы следят наблюдатели от политических партий, кандидатов и Общественной палаты. Проголосовать можно на участке, дистанционно или на дому — для тех, кто не может прийти по уважительной причине.

Одним из первых в Воскресенске проголосовал глава округа Алексей Малкин.

«Оценил готовность комиссий: все организовано хорошо, комиссии укомплектованы всем необходимым, информация для избирателей доступна, а члены избирательных комиссий настроены на работу с полной отдачей», — отметил он.

Вместе с депутатом Московской областной Думы Екатериной Лобышевой Алексей Малкин проверил несколько участков.

«Хочу подчеркнуть, что сегодня на всех избирательных участках присутствуют наблюдатели и волонтеры. Наблюдатели контролируют соблюдение законодательства и установленных правил, обеспечивая открытость избирательного процесса. Волонтеры помогают гражданам сориентироваться на участке, поддерживают порядок и способствуют созданию комфортных условий для голосующих», — подчеркнула Екатерина Лобышева.

Также одной из первых проголосовала семья Сибилевых — средняя дочь Любовь впервые воспользовалась своим избирательным правом. В честь первого участия в выборах она получила памятные подарки.

«Сегодня я впервые голосую как совершеннолетняя гражданка. Для меня это ответственный и важный шаг — возможность самостоятельно выразить свое мнение и внести свой вклад в будущее нашей страны и Подмосковья», — рассказала девушка.

Номер, адрес и контакты своего избирательного участка можно узнать в разделе «Выборы» на портале «Госуслуги», на сайте Центральной избирательной комиссии России или по телефону информационно-справочного центра: 8 (800) 200-00-20.