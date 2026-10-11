Аграрии Можайского округа завершили уборочную кампанию и посев озимых культур

В Можайском округе завершены основные сельскохозяйственные работы сезона. Уборка урожая проведена во всех хозяйствах, а сев озимых культур выполнен в полном объеме.

В этом году площадь посевов зерновых и зернобобовых культур превысила 6700 гектаров. Крупнейшие объемы посевных площадей пришлись на ЗАО «Тропарево», где засеяли почти 3000 гектаров, и АО «Колхоз Уваровский» — более 2000 гектаров.

В число крупных сельхозорганизаций округа также вошли ЗАО «Сокольниково» и ООО «Агроснаб». Во всех хозяйствах уборка урожая завершена полностью.

Аграрии сделали ставку на озимые зерновые культуры, в том числе пшеницу, рожь и рапс. Несмотря на сложные погодные условия, работы провели в срок, потерь урожая допущено не было.

«Сезон был непростым, погода часто меняла свои планы, но наши аграрии сработали профессионально и слаженно. Уборочная кампания завершена во всех хозяйствах, посевная также выполнена в полном объеме. Хочу поблагодарить всех работников сельского хозяйства за самоотверженный труд, верность родной земле и любовь к своему делу», — отметила начальник отдела сельского хозяйства и экологии Можайского округа Юлия Ракова.

Она также поздравила работников отрасли с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается 11 октября, пожелав им здоровья, благополучия и новых трудовых успехов.

Благодаря работе аграриев жители Можайского округа и всего региона обеспечены свежей и качественной сельскохозяйственной продукцией.