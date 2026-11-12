360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Современные системы мониторинга установили в 10 залах роддома в Раменском

    Фото: Ирина Моисеева

    В Раменском перинатальном центре обновили оборудование во всех 10 родильных залах. Новые аппараты кардиотокографии позволяют одновременно контролировать сердцебиение ребенка, интенсивность схваток и основные показатели здоровья женщины, сообщили в РИАМО.

    Все устройства подключены к единой сети. Информация из родильных залов в режиме реального времени поступает на центральный экран акушерского поста. Это позволяет персоналу следить за состоянием пациенток и детей, даже находясь за пределами палат, и оперативно замечать отклонения от нормы.

    «Вот этот один небольшой монитор нам заменил практически три аппарата, которые стояли у нас ранее», — рассказала заведующая родовым отделением Светлана Слюндина.

    Во время родов система непрерывно регистрирует сердечный ритм плода и силу маточных сокращений. После рождения ребенка оборудование переключается на наблюдение за матерью: измеряет давление, пульс, температуру и уровень кислорода в крови.

    Благодаря обновлению техники медики смогут быстрее реагировать на возможные осложнения, в том числе в раннем послеродовом периоде. Единая система мониторинга также поможет снизить нагрузку на дежурный персонал.

    Читайте также

    Отделение хирургии новорожденных открылось в областном перинатальном центре в Подмосковье

    Новорожденную весом 960 граммов выходили в перинатальном центре в Наро-Фоминске

    В Подмосковье спасли новорожденного весом 367 граммов

    Отделение хирургии новорожденных открылось в областном перинатальном центре в Подмосковье

    Новорожденную весом 960 граммов выходили в перинатальном центре в Наро-Фоминске

    В Подмосковье спасли новорожденного весом 367 граммов