Современные системы мониторинга установили в 10 залах роддома в Раменском

В Раменском перинатальном центре обновили оборудование во всех 10 родильных залах. Новые аппараты кардиотокографии позволяют одновременно контролировать сердцебиение ребенка, интенсивность схваток и основные показатели здоровья женщины, сообщили в РИАМО.

Все устройства подключены к единой сети. Информация из родильных залов в режиме реального времени поступает на центральный экран акушерского поста. Это позволяет персоналу следить за состоянием пациенток и детей, даже находясь за пределами палат, и оперативно замечать отклонения от нормы.

«Вот этот один небольшой монитор нам заменил практически три аппарата, которые стояли у нас ранее», — рассказала заведующая родовым отделением Светлана Слюндина.

Во время родов система непрерывно регистрирует сердечный ритм плода и силу маточных сокращений. После рождения ребенка оборудование переключается на наблюдение за матерью: измеряет давление, пульс, температуру и уровень кислорода в крови.

Благодаря обновлению техники медики смогут быстрее реагировать на возможные осложнения, в том числе в раннем послеродовом периоде. Единая система мониторинга также поможет снизить нагрузку на дежурный персонал.