День работников сельского хозяйства отметили в Луховицах
Торжественный вечер, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, состоялся в доме культуры «Старт». На празднике чествовали тех, кто своим трудом укрепляет муниципалитет.
Уборочная кампания почти закончилась, пришло время оценить урожай. В округе в этом сезоне собрано 73 тысячи тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур. Показатель стал третьим в Московской области. Урожай картофеля составил более 35 тысяч тонн. А племенной завод «Пойма» к концу года планирует установить рекорд — получить 11 тысяч килограммов молока на корову.
За всеми эти цифрами стоит ежедневная работа фермеров, механизаторов, телятниц, селекционеров. В этой отрасли в Луховицах заняты более 2,5 тысячи человек, работают 13 сельхозпредприятий и порядка 50 крестьянско-фермерских хозяйств.
По случаю профессионального праздника работникам отрасли вручили федеральные, региональные и муниципальные награды, а также присвоили звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Московской области». Церемонию награждения провели глава муниципального округа Луховицы Марк Черемисов и заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Денис Савченков.
Основу под урожай будущего года аграрии уже заложили. Сев озимых культур в Луховицах проведен на площади свыше 12 тысяч гектаров.