Торжественный вечер, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, состоялся в доме культуры «Старт». На празднике чествовали тех, кто своим трудом укрепляет муниципалитет.

Уборочная кампания почти закончилась, пришло время оценить урожай. В округе в этом сезоне собрано 73 тысячи тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур. Показатель стал третьим в Московской области. Урожай картофеля составил более 35 тысяч тонн. А племенной завод «Пойма» к концу года планирует установить рекорд — получить 11 тысяч килограммов молока на корову.

За всеми эти цифрами стоит ежедневная работа фермеров, механизаторов, телятниц, селекционеров. В этой отрасли в Луховицах заняты более 2,5 тысячи человек, работают 13 сельхозпредприятий и порядка 50 крестьянско-фермерских хозяйств.