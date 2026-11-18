На заводе «Алиум» компании «Биннофарм Групп» в Оболенске за январь — октябрь 2026 года произвели около 1,3 миллиона упаковок препарата для лечения заболеваний дыхательных путей, в том числе хронической обструктивной болезни легких. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвесте Подмосковья.

В третьем квартале объем производства составил более 860 тыс. упаковок — на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«За январь – октябрь предприятие «Алиум» в Оболенске выпустило около 1,3 миллиона упаковок препарата для лечения заболеваний дыхательных путей, в том числе терапии ХОБЛ», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

ХОБЛ затрудняет дыхание и ограничивает повседневную активность человека. Среди основных факторов риска — курение и загрязнение воздуха.

Руководитель медицинского отдела «Биннофарм Групп» Татьяна Комякова отметила, что при ХОБЛ даже ходьба или подъем по лестнице могут сопровождаться значительным функциональным ограничением. По ее словам, своевременно подобранное лечение помогает контролировать симптомы, снижать риск обострений и сохранять активность.