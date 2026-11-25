Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский побывал с визитом в Лобне
Владыка Кирилл и глава Лобни Анна Кротова посетили Серафимовский храм, который в этом году отмечает 15-летие восстановления приходской жизни. К этой дате приурочили открытие Елизаветинского сада — уютного небольшого скверика рядом с храмом.
В начале прошлого века в деревне Катюшки Московского уезда был организовано подворье Никитского женского монастыря и заложена церковь-школа. Инициатором ее открытия стала Великая княгиня Елизавета Романова — сестра последней русской императрицы, известная своей благотворительностью. Основательница Марфо-Мариинской обители открывала в России госпитали, рабочие артели и лечебницы, а в 1909 году приезжала в школу в Катюшках. После революции деревянную церковь разрушили, а на каменном ее основании устроили машинно-тракторную станцию. Восстановили храм уже в начале XXI века.
«Мы стараемся эту историческую память в пространстве города продолжать, у нас есть и Елизаветинский мурал. Театр „Камерная сцена“ подготовил прекрасную постановку. Сейчас у нас появляется еще такая очень значимая локация — поклонный крест как раз в память о посещении Елизаветой Федоровной этого места», — рассказал настоятель Серафимовского храма Иоанн Мельник.
В православной гимназии во имя святителя Филарета Московского, как и когда-то в Серафимовском подворье, церковь и учебные кабинеты тоже находятся в одном здании. Кроме школы, владыку Кирилла пригласили в строящийся храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Здесь уже закончены основные строительные работы и началась отделка.
Год назад на храм установили огромный семитонный купол диаметром почти 10 метров. Это не только впечатляющая архитектурная конструкция, но и важная часть инженерной системы — купол закрыл контур здания, улучшил акустику и защитил помещение от влаги. А совсем недавно на колокольню подняли второй купол с крестом, завершив таким образом архитектурный облик здания.
Со старейшего в городе Спасского храма купол недавно сняли. Это необходимо для детального восстановления и золочения в мастерской — в церкви идет масштабная реставрация. В здании обновляют инженерные коммуникации, кровлю, оконные проемы и пол, штукатурят фасад и монтируют архитектурную подсветку. С середины ноября началось детальное обследование интерьеров храма и согласование эскиза будущей росписи, которая займет около полугода. Полностью же реставрация закончится в 2028 году. Все работы проводят с особой осторожностью, чтобы сохранить исторический облик и убранство одной из главных достопримечательностей Лобни.
«Благодарим Господа, наших священнослужителей и их помощников, что везде ведется активная работа, — и строительная, и реставрационная, и, конечно же, в гимназии с детками. Проекты большие, некоторые из них еще на пару лет. Но, тем не менее, очень рады, что есть движение и есть люди, которые вместе собираются и на молитву, и на различные социальные мероприятия. Очень благодарим Анну Владимировну, главу Лобни, которая активно подключается, помогая нам в наших церковных проектах», — сказал епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.
В храме Спаса Нерукотворного образа гости приняли участие в символичной церемонии. На кирпичах, которые реставраторы подготовили для обновленной кладки, они написали свои имена. Позже это смогут сделать все желающие, чтобы стать частью истории храма и внести свой вклад в сохранение православной культуры и традиций.