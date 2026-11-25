Владыка Кирилл и глава Лобни Анна Кротова посетили Серафимовский храм, который в этом году отмечает 15-летие восстановления приходской жизни. К этой дате приурочили открытие Елизаветинского сада — уютного небольшого скверика рядом с храмом.

В начале прошлого века в деревне Катюшки Московского уезда был организовано подворье Никитского женского монастыря и заложена церковь-школа. Инициатором ее открытия стала Великая княгиня Елизавета Романова — сестра последней русской императрицы, известная своей благотворительностью. Основательница Марфо-Мариинской обители открывала в России госпитали, рабочие артели и лечебницы, а в 1909 году приезжала в школу в Катюшках. После революции деревянную церковь разрушили, а на каменном ее основании устроили машинно-тракторную станцию. Восстановили храм уже в начале XXI века.

«Мы стараемся эту историческую память в пространстве города продолжать, у нас есть и Елизаветинский мурал. Театр „Камерная сцена“ подготовил прекрасную постановку. Сейчас у нас появляется еще такая очень значимая локация — поклонный крест как раз в память о посещении Елизаветой Федоровной этого места», — рассказал настоятель Серафимовского храма Иоанн Мельник.

В православной гимназии во имя святителя Филарета Московского, как и когда-то в Серафимовском подворье, церковь и учебные кабинеты тоже находятся в одном здании. Кроме школы, владыку Кирилла пригласили в строящийся храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Здесь уже закончены основные строительные работы и началась отделка.

Год назад на храм установили огромный семитонный купол диаметром почти 10 метров. Это не только впечатляющая архитектурная конструкция, но и важная часть инженерной системы — купол закрыл контур здания, улучшил акустику и защитил помещение от влаги. А совсем недавно на колокольню подняли второй купол с крестом, завершив таким образом архитектурный облик здания.