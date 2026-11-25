В Ташкенте прошла деловая миссия российских производителей агропромышленной продукции. В ней участвовали компании из Подмосковья, представители пищевой промышленности и научного сообщества.

Регион представили предприятия из Истры, Домодедова, Раменского, Дмитрова и Серпухова. Они продемонстрировали мясную, рыбную, готовую продукцию и напитки. Глава регионального Минсельхоза Виталий Мосин отметил, что Узбекистан остается перспективным рынком для местных производителей.

В деловую программу вошли обсуждения сотрудничества в сфере селекции и семеноводства, науки, образования, розничной торговли и электронной коммерции. Специалисты Федерального исследовательского центра картофеля имени А. Г. Лорха из Люберец рассмотрели перспективы совместных исследований и применения российских семян.

Всего за три дня участники провели более 400 переговоров с импортерами, дистрибьюторами и торговыми сетями. Миссия поможет подмосковным предприятиям найти партнеров и расширить экспортные поставки.