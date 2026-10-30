Подмосковным школьникам рассказали об энергетике на мастер-лекциях

В школах Московской области с 22 по 29 октября прошли мастер-лекции «Россия — энергетическая держава» для старшеклассников. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Занятия провели заместители министра энергетики региона Аркадий Собенников, Дмитрий Крашенинников и Семен Галицкий. Школьникам рассказали о современных технологиях, инфраструктурных проектах, возобновляемой энергетике и топливно-заправочном комплексе.

В школе № 18 Подольска перед учащимися выступил Аркадий Собенников. Он объяснил, как инженерные и экономические компетенции востребованы в отрасли. Ученица 10 класса Вероника Соколова отметила, что узнала о возможностях использования других веществ в атомной энергетике и о солнечных электростанциях.

В гимназии № 17 Мытищ лекцию провел директор ГКУ «Агентство развития коммунальной инфраструктуры» Олег Романов. Он говорил о развитии коммунальной и энергетической инфраструктуры, стандартах надежности и энергоэффективности.

В инженерно-технологическом лицее Люберец перед школьниками выступил начальник отдела развития ТЭК и ВЭИ управления развития электроэнергетики Минэнерго Подмосковья Даниил Тельнов. Он познакомил учащихся с историей энергетики и перспективами развития топливно-заправочного комплекса и возобновляемых источников энергии.

В красногорской школе № 19 заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Крашенинников рассказал о крупных цифровых проектах, включая цифровой двойник ГИС «Инженерные сети». В школе № 10 Реутова занятие провел заместитель министра Семен Галицкий.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что такие встречи помогают школьникам соотнести свои интересы с профессиями будущего. «Мы продолжим развивать просветительские проекты и расширять форматы взаимодействия со школами», — сказал он.