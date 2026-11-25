Завод оконных систем Melke во Фрязине получил две награды национальной премии «Бренд года в России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Награду в номинации «Продукт нового поколения. Инновационные решения» компании присудили за технологию цветного покрытия Cool Colours. В номинации «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда: креативные решения» победил кейс о массовых мероприятиях «Melke Icecream»: летом на городских площадках во Фрязино организовали акцию по раздаче брендированного мороженого.

«Для нас большая честь получить награду, которая отражает подход и отношение к технологиям, качеству нашего продукта и коммуникациям. Инновации и яркий способ донесения ценностей — спутники нашего бренда», — отметил основатель и владелец группы компаний «Пластика Окон» и Melke Владимир Петюшин.

В 2025 году компания запустила производство профиля с трехуровневой коэкструзией. Основа профиля ПВХ соединяется с цветным гибридным сополимером на уровне кристаллической решетки и встраивается в структуру, в результате образуется цветная декоративная поверхность со структурой дерева. Продукт получил название Melke Cool Colours.

За первый квартал 2026 года 53% произведенной продукции пришлось на цветной профиль, из них 60% — профили Cool Colours. Всего за этот период компания изготовила 500 тонн такой продукции.

Melke — полностью российский бренд, созданный на производственной базе «Пластика Окон» в городском округе Фрязино в 2019 году. В его основе — более 20 лет работы на рынке производства и продажи оконных конструкций.