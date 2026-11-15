Профсоюзный квиз о нулевых прошел в Серпухове

Участники отвечали на вопросы о музыке, кино, сериалах, рекламе и других явлениях того времени. Всего было подготовлено 8 туров по 10 вопросов.

В игре приняли участие 9 команд — более 60 человек. Среди участников были и журналисты МАУ «Серпуховское информационное агентство»: они не только проверили свои знания, но и совместили игру с работой.

Организаторы отметили, что квиз выполняет не только развлекательную функцию, но и помогает распространять информацию о профсоюзном движении и защите трудовых прав.

По итогам напряженной борьбы места распределились следующим образом. Третье место заняла команда МБУ «Комбинат благоустройства», второе — команда семейного центра «Маяк». Победителем стала команда администрации городского округа Серпухов.