Губернатор Подмосковья предложил упростить оформление протезирования для участников СВО

Упростить оформление протезов для участников СВО и сделать его этапы максимально прозрачными предложил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом он заявил на заседании попечительского совета госфонда «Защитники Отечества» в центре «Чайковский» в Клину.

Глава региона предложил наладить цифровой обмен документами между ответственными организациями без участия ветерана, а на портале «Госуслуги» показывать сроки и статус протезирования. Там же, по его мнению, необходимо добавить кнопку обратной связи, чтобы человек мог сообщить о задержке или проблеме с протезом.

Сейчас получение, настройка и замена протеза требуют взаимодействия с несколькими организациями, а документы хранятся в разных системах.

«Протезирование — это особая, чувствительная тема. Сегодня при его оформлении еще осталась некоторая волокита: по второму разу нужно собирать справки, заполнять анкеты, которые, по сути, есть в базе госпиталя, откуда ребята выписались. С Анной Евгеньевной (Цивилевой. — Прим. ред.) мы уже это обсуждали, предлагаем вместе с Минтрудом и Минцифры на портале госуслуг сделать оформление протезов более простым и быстрым», — сказал Андрей Воробьев.

На заседании также обсудили реабилитацию ветеранов, адаптацию жилья и общественных пространств. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сообщила, что в центре «Чайковский» уже прошли реабилитацию около 650 ветеранов СВО. Всего в региональных центрах Подмосковья помощь получили около 3,6 тысячи человек.

Подробнее о том, как устроена система помощи ветеранам СВО в Подмосковье, читайте в нашем материале.