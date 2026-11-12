Подмосковные пловцы взяли золото и бронзу на чемпионате России

Представители Московской области завоевали золотую и бронзовую медали на чемпионате России по плаванию в 25-метровом бассейне. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Золото на дистанции 200 метров вольным стилем среди мужчин выиграл Иван Гирев из областного Центра олимпийских видов спорта в Видном с результатом минута 42,60 секунды. Бронзу на этой же дистанции взял его земляк Роман Акимов с результатом минута 43,33 секунды. Серебро досталось спортсмену из Волгоградской области.

Ранее на турнире подмосковные пловцы завоевали две серебряные и две бронзовые медали. Гирев стал вторым на дистанции 100 метров вольным стилем, Дарья Рогожина взяла серебро на 200 метрах баттерфляем, а Герман Зажирский стал бронзовым призером на той же дистанции. Смешанная эстафетная команда Московской области завоевала бронзу в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем в составе Гирева, Дениса Киселева, Елизаветы Безродной и Карины Петросянц.

Чемпионат России по плаванию в 25-метровом бассейне прошел в Санкт-Петербурге с 6 по 11 ноября в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».