Мужчину с переломом таза после падения с крыши спасли в больнице в Кашире

Врачи Каширской больницы спасли мужчину, получившего тяжелый перелом таза при падении с крыши во время ремонтных работ. Как рассказал заведующий травматологическим отделением Константин Смирнов, бригада скорой помощи доставила пациента в состоянии травматического шока.

Мужчина упал с высоты около трех метров.

Обследование выявило нестабильный перелом костей тазового кольца — повреждение, опасное массивным внутренним кровотечением и дисфункцией органов.

«Мы использовали аппарат наружной фиксации и наложили скелетное вытяжение за левую нижнюю конечность. В данном случае лечение проводилось поэтапно с учетом тяжести травмы и общего состояния мужчины. После стабилизации состояния мы провели второй этап хирургического лечения и окончательно зафиксировали переломы тазового кольца металлическими конструкциями», — рассказал Константин Смирнов.

Послеоперационный период протекал без осложнений. Для ускорения восстановления пациент использовал ходунки и костыли. Сейчас он передвигается самостоятельно, дальнейшая реабилитация предполагает постепенное увеличение нагрузки.

Медики напоминают о строгом соблюдении техники безопасности при работах на высоте и использовании страховочного оборудования. При падении и подозрении на травму опорно-двигательного аппарата категорически запрещено перемещать пострадавшего самостоятельно — необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.