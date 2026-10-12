Турнир по городошному спорту провели в Химках

Мероприятие «Золотая осень — 2026» прошло в парке Толстого. За кубок боролись 28 команд среди старших дошкольников, а поддержать юных спортсменов пришли педагоги и родители участников.

По результатам состязаний кубок достался команде «Кораблик» из школы № 14. Серебряные призеры — команда «Стрела» из лицея № 12, бронзовые — команда «Зоренька» из Аэрокосмического лицея. Все участники получили награды. Для гостей подготовили чаепитие и встречу с талисманом клуба.

«Развитие детского спорта и создание условий для здорового образа жизни — важная часть работы в Химках. При поддержке главы округа Инны Федотовой мы развиваем спортивные инициативы, которые позволяют детям с ранних лет приобщаться к физической культуре, проявлять свои способности и добиваться первых результатов. При этом важно сохранять интерес к нашим национальным традициям, и игра в городки — отличный тому пример», — подчеркнула начальник управления по образованию администрации округа Ирина Болгова.

Соревнования проводит городошный клуб «Химкинские белки». Турнир проходит уже в девятый раз: его цель — познакомить ребят с народной игрой, укрепить связь поколений через спортивные традиции и с детства прививать любовь к активному образу жизни.