Рождественские чтения открыли в Верее

12 ноября Наро-Фоминскому округу выпала честь открыть зональные образовательные Рождественские чтения, местом встречи духовенства и учительского сообщества стала древняя Верея. В этот день в Верею съехались педагоги, священники и начальники управлений по образованию муниципалитетов западного Подмосковья.

Для Московской митрополии этот год особенный: исполняется пять лет со дня ее основания. Для церковной истории срок небольшой, но серьезных шагов за эти годы сделано немало. Один из них — соглашение о сотрудничестве между Министерством образования Московской области и епархиями митрополии.

Пять лет Одинцовская епархия и педагоги Западного зонального объединения работают вместе под архипастырским попечением владыки Фомы. Он отслужил молебен во Входоиерусалимском храме города Вереи, после чего обратился с приветственным словом к педагогам.

Рождественские чтения являются крупнейшей площадкой для диалога церкви, государства и общества. Нынешние чтения посвятили вызовам современных технологий. Цифровая среда ставит перед людьми новые задачи и предлагает другие алгоритмы жизни, но в стремительно меняющемся мире важнее всего остаться человеком и сохранить свою суть. Об этом говорил каждый выступающий, и каждое выступление дало пищу для размышлений.

Впереди муниципальные чтения — у участников будет что обсудить. На территории Западного зонального объединения запланированы 350 мероприятий, в них примут участие почти 40 тысяч детей.