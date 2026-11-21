За путевку в решающий этап боролись команды «Пролетарка», «Т-75», «ВЭС» и «Металлист». Игры шли по круговой системе: каждый коллектив сыграл с каждым. Такой формат позволил командам в полной мере показать тактические наработки и сильные стороны игроков. Каждая встреча держала в напряжении до последнего розыгрыша. Турнирная борьба в подгруппе «Б» второй группы завершилась определением двух участников финала.

По итогам дня в финал вышли «Т-75» и «Металлист». Их слаженная игра, уверенные атаки и грамотные действия на блоке не оставили соперникам шансов. Обе команды показали, что значит играть единым коллективом. Результат встреч в подгруппе позволил «Т-75» и «Металлисту» продолжить борьбу за победу в решающем этапе соревнований.

В финале в первой группе за золото поборются «Большевик», «Деловой Союз», «РАТЕП» и «Смельчаки». Во второй группе за победу сойдутся «Липицы», «Метеор», «Т-75» и «Металлист». Турнир выходит на финишную прямую и обещает яркую развязку. Четвертый день волейбольных игр на площадке XXV Спартакиады трудящихся завершился определением финалистов в подгруппе «Б» второй группы. За путевку в решающий этап боролись «Пролетарка», «Т-75», «ВЭС» и «Металлист». Круговая система позволила каждому коллективу сыграть с каждым и показать тактические наработки и сильные стороны игроков. Каждая встреча держала в напряжении до последнего розыгрыша. По итогам дня в финал вышли «Т-75» и «Металлист», чья слаженная игра, уверенные атаки и грамотные действия на блоке не оставили соперникам шансов. Обе команды показали, что значит играть единым коллективом. В финале в первой группе за золото поборются «Большевик», «Деловой Союз», «РАТЕП» и «Смельчаки», во второй группе за победу сойдутся «Липицы», «Метеор», «Т-75» и «Металлист». Турнир выходит на финишную прямую и обещает яркую развязку.