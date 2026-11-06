Свыше 27 тысяч человек посетили подмосковные ДК в рамках акции

В Подмосковье впервые прошла акция «Ночь в ДК», к ней присоединились дома культуры из 56 округов региона. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Еще одним событием ко Дню народного единства стали областные конкурсы. С 1 по 4 ноября в Наро-Фоминске, Котельниках и Зарайске прошли «Радуга талантов», «Играй, гармонь, в Котельниках!» и «Купно за едино». По данным министерства, на сценах домов культуры выступили более двух тысяч вокалистов, танцоров и музыкантов.

Концерты, вечеринки, квесты и творческие лаборатории посетили более 27 тысяч человек. Акцию организовали дома культуры при поддержке министерства.

В Центральном дворце культуры «Звезда» Наро-Фоминска в 15-й раз состоялся конкурс современного творчества «Радуга талантов». На отборочный этап поступило 280 заявок из 26 муниципалитетов Московской области. В очном финале выступили 102 коллектива и 68 сольных исполнителей — более 1300 человек из 24 муниципальных образований, конкурс посетили свыше 2,1 тысячи зрителей. Лауреатами стали 98 коллективов и солистов, конкурс завершился 4 ноября гала-концертом с участием более 280 исполнителей.

В ДК «Белая Дача» в День народного единства прошел V областной открытый фестиваль-конкурс «Играй, гармонь, в Котельниках!». Он собрал 580 участников из 19 муниципальных образований. Гран-при получили ансамбль народных инструментов «Приокские наигрыши» из Центра досуга и культуры «Черкизово» под руководством Дмитрия Тулякова и хор русской песни «Симонова слобода» московского Культурного центра ЗИЛ под руководством Елены Кутузовой.

В Центре досуга «Победа» Зарайска состоялся конкурсный этап областного открытого фестиваля молодых исполнителей патриотической песни «Купно за едино». В нем приняли участие 190 конкурсантов из более чем 20 муниципальных образований Подмосковья. Гран-при получила 15-летняя Елизавета Коржик из Центральной детской музыкальной школы имени Алябьева в Коломне с песней «Колыбельная» в номинации «Родина. Армия. Долг».