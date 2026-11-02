Публичные слушания по проекту бюджета на 3 года проведут в Мособлдуме 11 ноября

В Московской областной думе 11 ноября состоятся публичные слушания, посвященные формированию регионального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Участники также обсудят проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования на ближайшие три года, сообщили в пресс-службе областного парламента.

К обсуждению приглашают жителей Подмосковья, представителей областного правительства, Контрольно-счетной палаты, фонда ОМС, муниципалитетов и общественных организаций. Программа предусматривает выступления докладчиков, рассмотрение основных положений финансовых документов и ответы на вопросы участников.

Ознакомиться с проектами бюджетов можно на сайте Мособлдумы. Дополнительные разъяснения и аналитические материалы опубликованы на портале «Открытый бюджет Московской области».

Слушания начнутся в 14:00 в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, дом 7, пятый этаж, зал № 1. Для очного участия необходимо зарегистрироваться до 18:00 9 ноября. При входе потребуется паспорт гражданина РФ. Вопросы организаторам можно направить на электронную почту info@mosoblduma.ru.

Во время мероприятия будет работать горячая линия по телефонам +7 (495) 988-65-65 и +7 (495) 988-66-00 (добавочные 16-104 и 16-105). Следить за обсуждением дистанционно можно будет на официальном сайте областного парламента и в сообществе «ВКонтакте».

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