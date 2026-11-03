Дом с поликлиникой построят в ЖК «Гранель Аникеевский» в Красногорске

В микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск появится жилой дом с поликлиникой для детей и взрослых. Новый объект появится составе комплекса «Гранель Аникеевский», сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Здание общей площадью более 59 тысяч квадратных метров будет состоять из пяти 14-этажных секций с подземными уровнями. В нем предусмотрены 923 квартиры и медицинское учреждение площадью около 557 квадратных метров.

Поликлиника сможет принимать 102 посещения за смену, а при двухсменном графике — до 204 в день. Кроме того, на территории дома откроются 17 магазинов, два кафе, аптека, салон красоты, ателье и клубное пространство.

Жилой комплекс расположен между Новорижским и Волоколамским шоссе, примерно в 12 километрах от МКАД. Первая очередь проекта включает десять малоэтажных домов, вторая — 14-этажные корпуса и детский сад на 122 места. Поблизости находится станция МЦД-2 «Аникеевка».

Проект реализует группа компаний «Гранель».