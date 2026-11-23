Представительница Московской области Варвара Кузьминова стала лауреатом премии Moscow Sport & Fitness Awards 2026 в номинации «Спортсмен года» по тяжелой атлетике. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Церемония награждения прошла в рамках ежегодного «Кубка Яшанькиных». Кузьминова представляет областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по летним видам спорта (Богородский г. о., п. Зеленый).

В ноябре 2026 года на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Нинбо (Китай) спортсменка завоевала бронзовую медаль в упражнении «рывок» в весовой категории до 77 килограммов, подняв 115 килограммов. Этот результат стал повторением рекорда России.

В сентябре 2026 года Кузьминова стала чемпионкой России: в рывке она подняла 115 килограммов, повторив национальный рекорд, а в толчке установила новый рекорд России — 135 килограммов. Сумма двоеборья составила 250 килограммов, что также стало рекордом страны.

В номинации «Тренер года» по тяжелой атлетике отметили тренера спортсменки Владимира Сущака. За сезон Кузьминова также становилась триумфатором Кубка России, серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером первенства мира.