В Московской области начали принимать электронные заявки на обслуживание и опломбировку счетчиков воды в ресурсоснабжающих организациях. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Услугой могут воспользоваться не только жители, но и предприниматели и организации. Обращение в ресурсоснабжающую организацию отправляется через региональный портал, никуда приходить не нужно. Услуга «Обслуживание приборов учета водоснабжения, водоотведения, тепловой энергии» доступна в разделе «Жилье» — «Коммунальные услуги».

Максимальный срок предоставления — 10 рабочих дней. В течение трех рабочих дней после подачи заявления в личном кабинете появится информация о необходимости оплаты. Затем с заявителем свяжется сотрудник, чтобы согласовать удобные дату и время работ. После одобрения заявки в кабинете отобразится статус «Принято положительное решение», там же укажут детали визита специалиста.

В Мингосуправления добавили, что электронной услугой уже воспользовались более шсти тысяч раз.