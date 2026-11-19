В День рождения «Молодой гвардии Единой России» 16 ноября глава Лобни Анна Кротова вручила благодарственные письма активистам лобненского отделения за вклад в развитие округа. Сегодня в лобненской команде 80 активных ребят.

С первых дней СВО добровольцы регулярно собирают и отправляют гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети и передают в госпитали необходимое оборудование. Ребята пять раз выезжали с добровольческой миссией в ЛНР.

Активисты не забывают и о родном городе. Только за неполный год они провели 176 мероприятий, объединивших более 5 тысяч молодых жителей, и заключили соглашение о сотрудничестве с колледжем «Подмосковье».

По итогам работы лобненское отделение занимает шестое место в регионе и уже третий год подряд является одним из лучших в Московской области.

«Сегодня вы демонстрируете самоотверженность, решительность и искреннее желание помогать людям. Спасибо вам за энергию, неравнодушие и искреннюю любовь к Лобне», — сказала Анна Кротова.