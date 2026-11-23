В Дмитрове на Кропоткинской улице продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения гимназии «Логос». Общая стройготовность превышает 80%, сообщили в пресс-службе регионального Минстройкомплекса.

Работы идут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет бюджета региона. «Строителями выполняются отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, монтаж вентиляции и кондиционирования», — уточнили в пресс-службе.

В здании площадью более 1900 квадратных метров обновят кровлю, водосточную систему и инженерные сети, установят видеонаблюдение и системы пожарной безопасности. Ремонт пройдет во всех групповых помещениях и пищеблоке, также обновят фасад и благоустроят территорию.

Открыть обновленное здание планируется в четвертом квартале 2026 года.