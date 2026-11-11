Подмосковная команда «Фрязино» победила в гранд-финале «Битвы городов» по дзюдо

Команда «Фрязино» из Московской области одержала победу в Гранд-финале «Битвы городов» по дзюдо. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В решающей встрече турнира подмосковные спортсмены обыграли команду «Назрань» из Республики Ингушетия со счетом 13:9. Гранд-финал прошел с 8 по 10 ноября в Международном центре самбо в Лужниках.

В соревнованиях приняли участие восемь сильнейших команд России, ставших победителями легионов в каждом федеральном округе. Команда «Фрязино» выступала в дивизионе «Михаил Кутузов» и ранее, 28 октября, также одержала победу в легионе.

Заключительным турниром сезона станет Международный Суперфинал, который пройдет с 3 по 17 декабря. В нем примут участие 16 лучших команд по итогам турниров в легионах, восемь команд, победивших в зарубежных стыковых турнирах, и восемь иностранных коллективов, получивших специальные приглашения организаторов.

Ранее сборная Химок заняла третье место в высшем дивизионе «Михаил Кутузов». 11 ноября команда выступит в Белграде (Сербия) на международном стыковом турнире против команды Селенгинска и двух сербских команд. Победитель получит путевку в Суперфинал, который пройдет с 3 по 17 декабря в Москве.

«Битва городов» — международный проект Федерации дзюдо России и благотворительной программы «Колыбель Отечества». В соревнованиях в Москве приняли участие сильнейшие юношеские команды из различных регионов России и зарубежных стран.