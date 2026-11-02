Отделение женского клуба при Ассоциации ветеранов СВО открыли в Наро-Фоминске

Отделение женского клуба при Ассоциации ветеранов СВО Московской области открылось 31 октября в Наро-Фоминске. Торжественное мероприятие с разрезанием символической ленточки состоялось в лофте Fabrik.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель главы Наро-Фоминского округа Наталья Трофимова, представители Ассоциации ветеранов СВО, общественных организаций и активные женщины– руководители, общественницы, волонтеры.

Идея создания клуба принадлежит исполнительному директору Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталье Нестеровой. Ее поддержал депутат Государственной думы Сергей Колунов, а созданием и развитием клуба занялась руководитель проекта Наталья Антонова.

В названии женского клуба аббревиатура СВО получила другой смысл — «Сила, вера и опора». Целью деятельности является поддержка жен, матерей и близких участников спецоперации.

«Это не только психологическая поддержка, это больше всего, наверное, моральная поддержка, где мы можем просто попить чай вечером, поболтать о своем, о девичьем», — рассказала Наталья Антонова.

Наро-Фоминское отделение стало тринадцатым в Подмосковье, его возглавила София Зорина. Уже на первой встрече женщины рассказали, в какой поддержке они нуждаются больше всего. Их пожелания станут основой для деятельности клуба.