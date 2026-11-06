Дорожное покрытие на улице Советской восстановят в Серпухове

По поручению главы округа Алексея Шимко подрядчик восстанавливает покрытие после прокладки теплосетей к новой блочно-модульной котельной мощностью 32 МВт на улице Красных Партизан. Также рабочие приведут в порядок территорию.

Инженерные работы не должны оставлять после себя разбитые дороги — это приоритетная задача для округа.

Участок на улице Советской — важная пешеходная зона рядом со школой № 1: безопасность детей, идущих на занятия, и удобство передвижения жителей напрямую зависят от качества дорожного полотна.

Восстановление благоустройства после замены коммуникаций является обязательным условием. Недостаточно только заменить трубы — важно привести территорию в порядок, чтобы модернизация сетей сопровождалась созданием качественной и комфортной городской среды.

Такой подход позволяет не только обновить инженерную инфраструктуру, но и сохранить достойный облик улиц, обеспечить удобство и безопасность жителей.

Приведение территории в порядок после завершения земляных работ — завершающий и не менее важный этап, от которого напрямую зависит, насколько комфортно будет людям пользоваться обновленной инфраструктурой в повседневной жизни.