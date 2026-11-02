Ученые из Лобни посетили Китай с рабочим визитом

В период с 19 сентября по 1 октября делегация Федерального научного центра «ВИК имени В. Р. Вильямса» из Лобни совершила рабочий визит в Китайскую Народную Республику. Поездка прошла по приглашению Академии сельскохозяйственных наук провинции Цзилинь.

Делегация из Лобни посетила несколько ведущих научных центров и образовательных учреждений КНР. Среди них — Цзилиньская академия сельскохозяйственных наук, НИИ питания животных и кормов, НИИ луговодства и экологии, а также научно-производственные объекты по выпуску люцерновых кормов в городах Сунъюань и Байчэн.

Отдельным блоком программы стало посещение Китайского аграрного университета в Пекине. Там прошли встречи с руководством вуза и экскурсии по лабораториям.

В рамках визита делегация из Лобни приняла участие в III Международном научном симпозиуме «Охрана луговых экосистем и высококачественное развитие луговодства-2026» в Ланьчжоу. Форум собрал представителей почти 50 научных институтов и вузов из 13 стран мира, включая Россию, США, Германию и Австралию.

«Это создает прочную основу для долгосрочного партнерства в области селекции кормовых культур и технологий кормопроизводства», — отметили участники визита.

Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В. Р. Вильямса расположен в Лобне по адресу: Научный городок, 1. Центр ведет свою историю с 1912 года. Сегодня это единственный в России институт, который всесторонне исследует проблемы кормопроизводства, разрабатывает новые адаптивные технологии и создает новые сорта кормовых культур.