Тренировка по гражданской обороне прошла в Наро-Фоминске

Мероприятие, приуроченное к 94-й годовщине образования гражданской обороны России, проводится 7 октября. На территории муниципалитета развернули нештатные формирования и провели сбор руководящего состава.

Вводная предоставлена Главным управлением МЧС России по Московской области. На местах отрабатывают алгоритмы эвакуации населения в безопасные районы, организацию питания и размещения. В планах — строевой осмотр, проверка личного состава, техники и оснащения.

Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации округа Евгений Комков отметил, что тренировка плановая, но в нынешних условиях особенно важно, чтобы все службы действовали четко и слаженно.

9 октября проведут проверку систем оповещения. В 10:40 включат сирены и подадут сигнал «Внимание всем!», а в 10:43 по телевидению и радио передадут сообщение о проверке.