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    Заморозки зафиксировали на востоке Подмосковья ночью 27 февраля

    Минувшей ночью метеорологические станции зафиксировали ощутимые осенние заморозки на территории Московского региона. Наиболее низкие температурные показатели зарегистрировали на востоке области, в частности в поселке Черусти, неофициально именуемом «полюсом холода» Подмосковья, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

    Эта локация традиционно демонстрирует самые низкие значения температуры в области, зачастую опережая по показателям остывания другие населенные пункты.

    «Минимальная температура была зафиксирована в подмосковном поселке Черусти, что на восточных рубежах региона — там столбики термометров опустились до 1,5 градуса ниже нуля», — пояснил собеседник агентства.

    В Павловском Посаде похолодало до -0,8 градуса, а в Коломне — до -0,3 градуса.

    Внутри самой столицы температурный фон оставался более мягким. На главной метеостанции города, расположенной на территории ВДНХ, воздух остыл лишь до +3,1 градуса. В районе Тушино показатели составили +4 градуса, а в историческом центре мегаполиса, в районе гостиницы «Балчуг», температура не опускалась ниже +4,8 градуса.

    Согласно прогнозам специалистов Гидрометцентра России, в течение светового дня 27 октября произойдет существенный прогрев воздухв. В Москве столбики термометров поднимутся до отметки 9–11 градусов выше нуля.

    По области температурный разброс составит от +7 до +12 градусов в зависимости от конкретной местности.

    Синоптики отмечают, что погодная обстановка будет формироваться под влиянием поля переменной облачности, при этом существенных осадков в течение дня не прогнозируется.

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