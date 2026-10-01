Педагог из Химок победила на региональном этапе конкурса воспитателей

Инструктор по физкультуре из Химок Елена Очнева стала лучшей в номинации «Лучший профессионал образовательной организации» на региональном этапе XIV Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Педагог развивает городошный спорт и выпускает авторские программы для детей.

Елена Ивановна трудится в системе дошкольного образования Химок с 1999 года. За это время ее занятия помогли привить любовь к физкультуре нескольким поколениям воспитанников. С 2012 года она возглавляет городское методическое объединение инструкторов по физической культуре.

Педагог имеет высшую квалификационную категорию. Она окончила Тамбовское педагогическое училище № 2 по специальности «Учитель физической культуры», затем прошла переподготовку по направлению «Физическая культура в дошкольной образовательной организации» и продолжает регулярно повышать квалификацию.

Елена Очнева — автор двух изданий, выпущенных издательством «ТЦ Сфера»: «Национальная игра-забава Городки» и программа игрового взаимодействия «Музыка в движении, движения в музыке». В 2020 году педагог стала победительницей Всероссийского конкурса имени Выготского с проектом «Центр дополнительного дошкольного образования „Народная национальная игра-забава Городки“».

Среди других профессиональных достижений Елены Ивановны — победа в «Международной ярмарке социально-педагогических инноваций», первое место на Международном конкурсе «Лучший сайт педагога — 2019», членство в правлении Московской областной Федерации городошного спорта, а также золотые знаки отличия комплекса «Готов к труду и обороне».