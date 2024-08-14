Первый этап спартакиады трудовых коллективов стартует в Мытищах 17 августа

Старт Спартакиады трудящихся городского округа Мытищи сезона-2024/2025 состоится 17 августа. Он пройдет на площади у Дворца культуры «Яуза».

Новый сезон приурочен к 230-летию Федоскинской фабрики лаковой миниатюры. Участники спортивных мероприятий покажут свою физическую силу, ловкость, стратегическое мышление и слаженную командную работу.

Принять участие в соревнованиях приглашают трудовые коллективы Мытищ и их болельщиков, для этого необходимо связаться с организаторами по телефону 8 (498) 610-04-14 или по электронной почте komsportrai@bk.ru.

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