Сегодня 14:25 «Легендарный стадион». Воробьев — о масштабной реконструкции «Авангарда» в Коломне Андрей Воробьев: стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью 0 1 0 Фото: Константин Семенец Подмосковье

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Стадион «Авангард» — одно из главных спортивных мест в Коломне. К сентябрю завершится масштабная реконструкция, отметил губернатор Андрей Воробьев. Там откроют новые трибуны, футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

Это первый ремонт известного стадиона с момента его постройки в 1958 году. Теперь футболисты смогут тренироваться круглый год. «Ремонт легендарного стадиона „Авангард“ мы должны завершить в конце августа. День города, который будет в начале сентября, уже можно проводить здесь. Газон будет качественным, в соответствии с технологией. Сделаем беговые дорожки, подтрибунные помещения, табло. Все жители в предвкушении», — рассказал Воробьев.

Помимо прочего, откроют манеж с тренажерами, две волейбольные площадки, секторы для толкания ядра, прыжковые ямы и яму для бега с препятствиями. Облагородят зону ожидания с кафе и Wi-Fi. К сентябрю стадион откроют для посещения после ремонта.

Здесь играли «Спартак», «Динамо» и ЦСКА

«Авангард» — главный стадион Коломны. В свое время здесь проводили матчи «Спартак», «Динамо» и ЦСКА. Каждый год на тренировку по футболу, волейболу, мини-футболу и другим видам спорта сюда приходят около 210 тысяч человек. На стадионе занимаются физкультурой ученики трех соседних школ. Здесь базируется ФК «Коломна». После реконструкции стадион сможет принимать турниры по легкой атлетике, отметил тренер Александр Рухов.

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«Нам сохранили северную трибуну, где будет наш дом, будет основная база — там мы сможем тренироваться. Это помещения для бега, тренажерный зал, раздевалки — все удобства», — поделился он. Вместе с тем откроют комфортные раздевалки, медицинский кабинет, конференц-зал. За безопасностью будет следить система видеонаблюдения. После реконструкции вместимость стадиона достигнет шести тысяч человек. Там смогут заниматься воспитанники футбольной школы, женский футбольный клуб, отделение легкой атлетики школы олимпийского резерва «Авангард», участники «Активного долголетия» и не только. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».