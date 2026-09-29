Более тысячи светильников восстановили в подъездах в Подмосковье

В Подмосковье за сентябрь коммунальные службы восстановили 1,4 тысячи элементов освещения в подъездах и входных группах многоквартирных домов. Работы выполнили по обращениям жителей через портал «Добродел», их своевременность контролировали специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего заявок было отработано в Люберцах — 141, Мытищах — 102, Химках — 100, Балашихе — 80 и Красногорске — 69.

За исправность освещения в местах общего пользования отвечает управляющая компания. Она должна следить за состоянием светильников и электропроводки, менять перегоревшие лампы и устранять неисправности оборудования.

При проблемах с освещением жители могут оставить заявку через портал «Добродел» или мобильное приложение «Госуслуги Дом», а также обратиться в управляющую организацию. Еще один вариант — обратиться в территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.