Отопительный сезон начнется в Подмосковье 1 октября

В этом году отопительный сезон в Московской области начнется 1 октября. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.

«В первую очередь тепло придет в детские сады, школы и объекты здравоохранения», — пояснили в беседе с журналистами сотрудники пресс-службы ведомства.

Согласно плану Министерства энергетики Московской области, до 10 октября отопление должны включить во всех жилых домах и организациях региона, а также на территории предприятий.

Ранее кардиолог-терапевт Андрей Кондрахин призвал не использовать для отопления газовую плиту или духовку. По его словам, это может привести к отравлению угарным газом.