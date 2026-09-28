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    Отопительный сезон начнется в Подмосковье 1 октября

    Радиатор отопления в Москве
    Фото: Радиатор отопления в Москве/Медиасток.рф

    В этом году отопительный сезон в Московской области начнется 1 октября. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Министерства энергетики региона.

    «В первую очередь тепло придет в детские сады, школы и объекты здравоохранения», — пояснили в беседе с журналистами сотрудники пресс-службы ведомства.

    Согласно плану Министерства энергетики Московской области, до 10 октября отопление должны включить во всех жилых домах и организациях региона, а также на территории предприятий.

    Ранее кардиолог-терапевт Андрей Кондрахин призвал не использовать для отопления газовую плиту или духовку. По его словам, это может привести к отравлению угарным газом.

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