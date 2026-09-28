Эксперт по домоводству Рубенкова перечислила безопасные способы обогрева квартиры

Самым безопасным способом обогрева жилья до включения отопления остаются электрические обогреватели. Об этом изданию «Вечерняя Москва» сообщила эксперт по домоводству Марина Рубенкова.

Специалист посоветовала выбирать приборы с таймером и автоматическим отключением, не накрывать их и не ставить рядом с мебелью, шторами или техникой. В качестве альтернативы можно ненадолго открыть разогретую электрическую духовку под постоянным присмотром либо поставить в центр комнаты кастрюлю с горячей водой.

При этом эксперт предостерегла от использования для обогрева газовых плит и множества свечей из-за угрозы пожара. Также Рубенкова напомнила о необходимости регулярно проветривать квартиру, чтобы избежать накопления углекислого газа.